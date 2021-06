A exposição é aberta ao público, de terça a domingo, das 7h às 18h - Imagem Aldo Barranco

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:05

Niterói - Quem visitar o Parque da Cidade para contemplar uma das vistas mais bonitas de Niterói poderá conhecer, até o dia 03 de julho, a exposição fotográfica “Niterói de Todos os Ângulos”. A exposição é aberta ao público, de terça a domingo, das 7h às 18h.



A exposição é uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes com o Instituto Carlos Augusto Bittencourt. O Parque da Cidade foi o local escolhido para abrigar a exposição por possuir a principal rampa de voo livre de Niterói, além de ser considerada uma das vistas mais bonitas do Brasil, com olhar privilegiado da entrada da Baía de Guanabara e toda a cadeia de montanhas do Rio de Janeiro, incluindo Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Pedra da Gávea, além de proporcionar vistas panorâmicas das praias de Piratininga, Itaipu, Camboinhas, São Francisco, Jurujuba, Charitas e Icaraí.

"Essa iniciativa junta o voo livre, que é uma vocação da cidade de Niterói, e as belas paisagens da cidade através dos artistas da fotografia, em uma exposição que promete tirar o fôlego e certamente irá atrair, não apenas os amantes do esporte, mas toda população de nossa cidade", destacou o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

Serão respeitadas todas as normas e orientações do protocolo de combate à pandemia da Covid-19, tais como controle da quantidade de visitantes e manutenção do distanciamento social. Além disso, para ter acesso à exposição o visitante precisará passar por aferição de temperatura e o uso de máscara será obrigatório. A organização da exposição disponibilizará álcool em gel, em vários pontos do Parque da Cidade.