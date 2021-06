Inaugurada em 2 de abril de 2014, a unidade era uma creche comunitária que foi absorvida pela Prefeitura em 2013 - Imagem Divulgação

Inaugurada em 2 de abril de 2014, a unidade era uma creche comunitária que foi absorvida pela Prefeitura em 2013Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:29

Niterói - A Prefeitura de Niterói entregou, na última quinta-feira (17), a reforma e ampliação da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Lizete Fernandes Maciel, no Jacaré, na Região Oceânica. A escola ganhou quatro novas salas de aula, banheiros e refeitório, e também teve os ambientes internos e externos, como quadra e pátio, reformados. A obra faz parte do plano de metas de 100 dias de governo da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Educação.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que a rede municipal foi ampliada com a construção de escolas nos últimos anos e ressaltou que o foco do investimento na atual gestão está concentrado na modernização e adequação das unidades, visando uma melhor qualidade de ensino.

“Avançamos muito na infraestrutura e na construção de novas escolas. Por isso, a prioridade agora é a modernização e a gestão dessas unidades. Assim, a educação pública de Niterói avança e eleva qualidade, principalmente neste cenário de pandemia. A Umei Lizete Fernandes Maciel já tinha uma boa infraestrutura e agora está excepcional, com a ampliação das salas e da reforma geral”, afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, destacou que a rede municipal conta com uma equipe pedagógica de alto nível e enfatizou o compromisso da gestão com o futuro da educação pública de Niterói.

“Estamos trabalhando para fornecer todas as ferramentas possíveis para qualificar ainda mais a nossa rede. Além de todas as obras e adequações, investimos no material pedagógico disponibilizado para os nossos alunos. Seguimos no desafio de desenvolver a aprendizagem e elevar a qualidade da educação, associado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre a escola”, explicou o secretário.

O presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, acrescentou que as obras estão acontecendo em diversas escolas desde o início do ano. A reforma desta e de outras duas unidades - Umei Professora Margareth Flores, em São Francisco, e Escola Municipal Vila Costa Monteiro, na Ititioca - fazem parte do Plano de Metas.

“Na semana passada tivemos a entrega da Umei Margareth Flores que também foi toda reformada. O trabalho de modernização e adequação da infraestrutura da rede continua acontecendo e não para por aqui. Além destas, diversas escolas também passam por reformas e adequação dos ambientes, com pintura, troca de janelas, entre outros”, lembrou.

A diretora geral da Umei Lizete Fernandes Maciel, Maria Cláudia Mendonça Moraes, ressaltou que as intervenções foram pensadas já para atender a nova realidade. Com o espaço físico fechado por conta das obras e da pandemia, a escola deve reabrir para o ensino híbrido nas próximas semanas.

“Com a obra, tivemos a revitalização da unidade, do pátio e da quadra, importantes espaços ao ar livre para as crianças. Toda a nossa infraestrutura foi reformada e ampliada. Poderemos atender um número maior de alunos. Todos os dias eu me emociono quando entro aqui”, declarou a diretora.

Inaugurada em 2 de abril de 2014, a unidade era uma creche comunitária que foi absorvida pela Prefeitura em 2013. Atualmente, atende 173 alunos de 2 a 5 anos. A Umei carrega o nome da professora mineira Lizete Fernandes Maciel, que veio morar em Niterói nos anos 70. A unidade ganhou quatro novas salas, banheiros, refeitório e também teve os ambientes internos e externos reformados, com pintura e colocação de pastilhas. A quadra também passou por intervenção e o pátio externo foi revitalizado para a melhor utilização das crianças.

Os serviços de reforma e manutenção que estão sendo realizados em diversas unidades seguem um cronograma estabelecido pelo Departamento de Obras da FME. As intervenções incluem pinturas dos ambientes internos e externos, podas, limpeza dos pátios, trocas de portas e janelas, manutenção do telhado, construção de pátios e quadras, entre outras melhorias.