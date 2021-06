Itaboraí promove "Domingo na Praça" com ruas fechadas para lazer - Foto: SECOM

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:45

Itaboraí - Agora as famílias de Itaboraí podem matar um pouco a saudade dos tempos em que para encontrar alguém, brincar e conversar. O Projeto “Domingo na Praça” da Prefeitura de Itaboraí organiza o evento juntamente com as secretarias municipais de Turismo e Eventos, Cultura, Transporte,

Segurança e Esporte e Lazer incentivará práticas esportivas, acesso à cultura e desenvolvimento da economia local.

O fechamento das ruas do entorno do centro histórico da Praça Marechal Floriano Peixoto vai acontecer sempre aos domingos, de 8h às 17h. A primeira edição, neste domingo (20/06), contará com feira de artesanato, exposições culturais, roda de capoeira, futmesa e slackline, além de aulas da técnica chinesa Chi kung e de ginástica.



A ideia do novo espaço de lazer foi um pedido da própria população e surgiu durante o primeiro passeio ciclístico, que ocorreu na praça durante as festividades do aniversário de 188 anos da cidade, em maio. Na ocasião, muitas famílias procuraram o prefeito Marcelo Delaroli para dizer que adorariam ter o espaço disponível para confraternizar ao ar livre mais vezes. Acompanhado pelos filhos que também brincaram bastante na ocasião, o prefeito aprovou a ideia e reuniu o secretariado para implementá-la.



De acordo com o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, pela primeira vez na história da cidade, as famílias itaboraienses, particularmente as crianças e adolescentes, vão ter à disposição um programa de lazer desse porte e de forma permanente.



“Atendendo aos pedidos da população, a partir do próximo domingo fecharemos o entorno da praça para que a gente tenha um espaço maior de lazer! Você pode vir correr, caminhar, andar de bike, trazer bola e brinquedos, curtir o dia em família e aproveitar um espaço que é todo nosso! Temos um encontro marcado a partir das 9 horas. Quero ver todo mundo lá com suas famílias e claro, seguindo todos os protocolos contra o Covid-19 com o distanciamento social e utilizando máscaras. Assim, podemos curtir com segurança e tranquilidade esse momento em família”, disse o prefeito.



Uma tenda da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) estará dando apoio ao evento distribuindo máscaras, aferindo a temperatura e disponibilizando álcool em gel. Todos os domingos, ficarão restritas apenas para circulação de pedestres: a Rua João Caetano (na esquina com a Rua Bomfim) e a Rua Fidélis Alves (esquina com a Rua Prefeito João Augusto Andrade), além da entrada da praça pela lateral da Paróquia São João Batista.



Equipes treinadas e preparadas pela Secretaria Municipal de Segurança e agentes da Guarda Municipal estarão nas ruas informando corretamente o cidadão sobre as mudanças e supervisionando as atividades. As ruas fechadas poderão ser utilizadas apenas para estacionamento.



Todo domingo terá uma programação diferente, sempre respeitando os protocolos de saúde em vigor na cidade. Nesta primeira edição, as atividades começam com a estreia da exposição sobre Joaquim Manuel de Macedo, na sede da Secretaria Municipal de Cultura.



A mostra ocorre em comemoração ao bicentenário de nascimento do romancista itaboraiense. Na exposição, será possível conhecer um pouco mais sobre sua vida e obra, além de notícias dos jornais locais e livros originais do século XIX e também uma comédia descoberta e publicada após sua morte. Além das diversas barracas da feira “Arte na Praça”.



Na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, a mostra imersiva ‘Do Mangue ao Mar’ estará disponível para visitação do público, de 8h às 17h, que é uma versão ampliada e repaginada da exposição itinerante ‘Do Mangue ao Mar: A Baía de Guanabara que você não vê’, lançada em março de 2015, pelo Projeto UÇÁ (iniciativa da ONG Guardiões do Mar, com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental).



A instalação, que acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), também chama a atenção do público para os impactos dos resíduos sólidos nos mangues, praias e costões rochosos – é a primeira das atividades planejadas do Projeto UÇÁ, para sua quarta fase (2021/2024).



Já para os amantes da prática esportiva, a praça também será palco de diversas atrações para exercitar o corpo. Às 9h, será promovida uma aula gratuita de Chi Kung (“Qigong”), técnica tradicional milenar chinesa. Em seguida, às 10h, o “Projeto Transformar” entra em ação com aula gratuita de alongamento e ginástica. Para encerrar a manhã de atividades, às 11h, será promovida uma roda de capoeira.