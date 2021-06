Vacinação contra Covid-19 segue na cidade, os cuidados sanitários devem continuar - Foto: SECOM / Itaboraí

Vacinação contra Covid-19 segue na cidade, os cuidados sanitários devem continuarFoto: SECOM / Itaboraí

Publicado 16/06/2021 18:38

Itaboraí - Mais de 61 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Itaboraí. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), até a última terça-feira (15/06), a cidade contabilizava 61.153 vacinados com doses de um dos três imunizantes já recebidos no município (Oxford/AstraZeneca, Coronavac/Butantan ou Pfizer). Deste total, 24.866 pessoas também já receberam a segunda dose da vacina.

O número de vacinados com a primeira dose representa 35,27% da população itaboraiense apta para receber a vacina. A campanha de imunização contra a doença em Itaboraí teve início no dia 19 de janeiro. Atualmente, o cronograma está atendendo a população geral por faixa etária em 16 polos estratégicos do município.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, destaca a importância da população procurar as unidades nos dias corretos para garantir a vacinação, uma vez que o planejamento será mantido enquanto durarem as doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, Botticini ressalta que todas as vacinas disponíveis nos postos foram testadas e possuem eficácia contra a doença.

“Estamos em meio a uma pandemia e somente a vacinação em massa pode coibir a transmissão acelerada do vírus na cidade. Não deixe de se vacinar. Todas as vacinas disponíveis nos polos possuem eficácia. Precisamos combater o coronavírus e a desinformação”, afirmou o superintendente.

Vacinação:

Lembrando que para garantir a primeira dose do imunizante, é necessário que o morador itaboraiense apresente comprovante de residência, além do documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS.

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.