Alunos do Ensino Fundamental II e EJA retornam às atividades presenciais em ItaboraíFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 10:10

Após um longo período sem aulas presenciais devido a Pandemia contra a Covid-19, as unidades escolares de Itaboraí do ensino fundamental II e EJA (Educação de Jovens e Adultos) retornaram às atividades nesta segunda-feira (14/06). O primeiro dia de aula foi de muita conversa sobre a nova rotina e orientações para os alunos, responsáveis e profissionais de educação.

Na Escola Municipal Antônio Alves Vianna, em Apolo II, as aulas do ensino fundamental II estão ocorrendo no período vespertino e as do EJA a noite, ambas todos os dias da semana. Os horários de entrada e saída são escalonadas para evitar aglomerações. As turmas do sexto e sétimo ano entram primeiro das 13h até as 13h10, seguidas pelas turmas do oitavo e nono ano que começam entre 13h10 e 13h20. Seguindo o Plano de Retomada de Atividades Presenciais da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi preciso ainda dividir cada turma em dois grupos distintos para respeitar a capacidade máxima de 50% das salas de aula já que a cidade de Itaboraí está atualmente sobre a bandeira Laranja.

“Estou muito feliz com o retorno das aulas presenciais. Por ter uma internet instável em casa, eu estava apenas retirando os kit de atividades na escola. Agora, vou poder tirar minhas dúvidas pessoalmente de forma mais detalhada” disse Júlia da Silva Alves, aluna do 9º ano da Escola Municipal Antônio Alves Vianna enquanto acompanhava a aula de matemática.

O retorno das atividades presenciais para rede de ensino público municipal de Itaboraí está dividido por fases. O ensino Fundamental I começou no dia 07 de junho. Seguidos pelas turmas do Ensino Fundamental II, das crianças com dois e três anos da Educação Infantil e dos alunos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) a partir dessa semana. E por último, no dia 21 de junho, retornam as turmas das instituições de Ensino Médio e Superior.

“Esse início está sendo de muita conversa e esclarecimento. Os alunos do Fundamental II por serem maiores estão com uma adesão maior. Aqui na Antônio Vianna, já estávamos com as turmas do Fundamental I funcionando no período matutino. E observamos que da semana passada para essa mais responsáveis estão nos procurando para aderir o termo de interesse em participar das aulas presenciais”, explicou o diretor Miguel Luiz de Castro da Escola Municipal Antônio Alves Vianna.

A Prefeitura de Itaboraí adotou importantes medidas para o início das aulas presenciais. Seguindo a orientação da Semed, todos os responsáveis dos alunos participaram de uma reunião com cada direção escolar para registrar interesse do aluno em participar das aulas presenciais, conheceram todos os protocolos e puderam tirar todas as dúvidas sobre o plano de retomada. Outra medida importante adotada foi a inclusão dos professores e demais profissionais de Educação de Itaboraí no calendário de vacinação contra a Covid-19 desde 27 de abril.

“Estamos planejando e dialogando a retomada das aulas presenciais com toda a comunidade escolar. Nosso monitoramento é diário para avaliar quais medidas estão ocorrendo bem e se será necessário alterar algum protocolo. Nosso contato com as autoridades municipais de saúde também é constante. Estamos preparando as escolas para receber os alunos dentro dessa nova rotina”, disse o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.