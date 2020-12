Criminosa foi encontrada na Baixada Fluminense Divulgação

Rio - Policiais da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta sexta-feira, Maria do Amparo Correia, de 60 anos, suspeita de ter desviado mais de R$ 2 milhões de uma idosa de 85 anos, para quem trabalhou como governanta por cerca de 15 anos, numa cobertura do bairro Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. A mulher, que estava foragida há três anos, foi encontrada em um sítio em Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em 2012, pela Delegacia Fazendária, após a apreensão de um cheque de R$ 10 mil em nome da idosa, durante a interdição de um bingo clandestino na Zona Sul carioca. Após o episódio, agentes descobriram que Maria do Amparo, que era procuradora e administrava as finanças, movimentações bancárias e aplicações financeiras da vítima, era frequentadora assídua de bingos clandestinos e aproveitava a relação de confiança e amizade que mantinha com a idosa para desviar os recursos, emitir cheques, fazer transferências bancárias e resgates de aplicações financeiras em proveito próprio.



Segundo testemunhas ouvidas durante as investigações, a criminosa chegou a perder mais de R$ 100 mil numa só noite em apostas em um bingo clandestino, e por conta disso ela se passava por uma pessoa muito rica e bem-sucedida.

Com o dinheiro desviado da vítima, ela também investiu R$ 250 mil na montagem de um restaurante na cidade de Nova Iguaçu, em sociedade com seu amante, o qual conheceu trabalhando em um bingo. Ela ainda presenteou o amante com carro de luxo e realizou vários procedimentos estéticos para rejuvenescimento.

Maria do Amparo foi encaminhada ao sistema prisional, onde responderá pelo crime.