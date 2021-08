Tupirani da Hora Lores - Reprodução Internet

Publicado 23/08/2021 11:17 | Atualizado 23/08/2021 12:03

Rio - Um vídeo em que o pastor Tupirani da Hora Lores faz um discurso racista, machista e homofóbico aos fiéis da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, no bairro do Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio, está circulando nas redes sociais . O líder religioso disse durante o culto, que aconteceu em 5 de agosto, que a "igreja não levanta placa de filho da put* negro e veado".

As declarações foram feitas quando Tupirani respondia à pregadora Karla Cordeiro, a Kakau, da Igreja Sara Nossa Terra . Ela, que tornou-se alvo de um inquérito policial por intolerância racial e homofobia , se retratou publicamente por também ter subido no altar e ter feito discurso preconceituoso. "Quero afirmar que não possuo nenhum tipo de preconceito com pessoas de outras raças, inclusive meu próprio pastor é negro, e nem contra pessoas com orientações sexuais diferentes da minha, pois sou próxima de várias pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+", disse em nota, no dia 3 de agosto.