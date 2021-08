A venda de animais silvestres é crime previsto na Lei Federal 9.605/98, no artigo 29, com pena de seis meses a um ano. - Divulgação Seas

Publicado 23/08/2021 10:09

Rio - Uma operação no combate ao tráfico de animais silvestres realizada na manhã deste domingo prendeu cinco pessoas e recolheu mais de 30 animais em uma feira livre em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense. A ação conjunta foi realizada pela Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em apoio à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Polícia Federal e Ibama.