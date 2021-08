Prefeitura do Rio remove 52 veículos em ação de ordenamento na Quinta da Boa Vista - Divulgação / Secretaria de Ordem Pública

Publicado 23/08/2021 11:56

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), realizou uma ação neste final de semana (21 e 22) de ordenamento nas áreas internas e externa da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Na operação, flanelinhas e guardadores sem autorização foram retirados e mais de 50 carros foram rebocados.

Um colete reflexivo foi apreendido. Ao todo, 52 veículos foram rebocados (45 no sábado e sete no domingo) após flagrantes de estacionamento irregular em diversas ruas do entorno como a General Herculano Gomes, Chaves de Faria, Dom Meinrado, Catalão , Paula e Silva e na Praça Virgílio de Melo Franco. Outros 47 veículos foram multados. A operação foi feita após denúncias de desordens como o estacionamento irregular, presença de flanelinhas e a ocupação indevida do espaço público por ambulantes sem autorização.



De acordo com a Seop, equipes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) fiscalizaram 32 trabalhadores ambulantes no local; oito foram removidos por falta de autorização para atuação na área e outros oito foram orientados pelos fiscais para correção das irregularidades encontradas. Policiais do 4º BPM (São Cristóvão) e do Grupamento Tático Móvel (GTM) da Guarda Municipal também participaram da ação.



Fotos e Vídeos no Flick: https://www.flickr.com/photos/seoprj/albums/72157719718441403