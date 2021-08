Rio de Janeiro

Aglomeração e 30 ônibus depredados: saída de praia em Copacabana é marcada por confusões

Cariocas lotaram as praias do Rio e, no fim do dia, depredaram coletivos e pontos de parada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos lotados em Copacabana

Publicado 23/08/2021 10:02