Domingo de sol e muita confusão na volta da praia na Zona Sul do Rio de Janeiro - Reprodução

Domingo de sol e muita confusão na volta da praia na Zona Sul do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 23/08/2021 10:02

Rio - Domingo de sol, praias lotadas e cenas lamentáveis na volta para casa. Em Copacabana, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, pontos de ônibus foram quebrados e vários ônibus apedrejados. Apesar da pandemia da covid-19 e a capital classificada como o epicentro da variante Delta no Brasil, o carioca optou em ir às ruas. Um dia antes, as cenas também foram de confusão em Copacabana

Segundo a Rio Ônibus, concessionária que administra o transporte na cidade, mais de 30 coletivos foram quebrados somente no domingo, causando um prejuízo de cerca de R$ 100 mil para as empresas.

Publicidade

Caos e desrespeito ao transporte público. Saldo: 30 ônibus danificados, prejuízos de R$100 mil e população com menos oferta de transportes hoje. No próximo final de semana, caso não haja reação por parte das autoridades de Segurança, as cenas correm novamente o risco de acontecer pic.twitter.com/wIGUkCA6b9 — Rio Ônibus (@rioonibus) August 23, 2021

As cenas, ônibus lotados e com janelas quebradas, foram classificadas pela população como lamentável. "Absurda essa situação, as pessoas brincam com a vida alheia. Não se cuidam, aglomeram e ainda quebram o transporte público. O que se viu no domingo foi algo surreal. Há anos não tínhamos imagens como essas", desabafou a universitária Cristiane Luiza, de 25 anos, moradora de Bangu, na Zona Oeste.

Publicidade

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que a volta da praia foi "marcada pela ação dos caloteiros nas estações Nova Barra, Guiomar Novaes e Gilka Machado, localizadas no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Uma grade foi derrubada por passageiros que tentaram invadir o Terminal Recreio sem pagar a passagem".

Já a Rio Ônibus explicou que "as imagens são o retrato do caos e refletem o desrespeito ao sistema regular de transportes. Em situações assim, vans e carros por aplicativos desaparecem ou elevam suas tarifas. As cenas não retratam uma realidade isolada, e, no próximo final de semana, caso não haja reação por parte das autoridades de Segurança Pública, correm novamente o risco de acontecer”.

Publicidade

Procurada pelo O DIA, a Polícia Militar ainda não comentou sobre o episódio deste domingo.

Confusão no sábado

Publicidade

Moradores de Copacabana flagraram um grupo de jovens causando confusão no ônibus da linha 474. Após a denúncia de um pedestre, agentes do Copacabana Presente fizeram o veículo parar e abordaram o grupo.