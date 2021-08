Foto dos jovens abordados pelos agentes do Copacabana Presente. - Redes Sociais

Publicado 22/08/2021 15:59

Rio - Na tarde deste sábado, um grupo de jovens tomou um ônibus da linha 474 e criou uma confusão generalizada dentro do coletivo, causando medo em passageiros e moradores do bairro. Após a denúncia de um pedestre, agentes do Copacabana Presente fizeram o veículo parar e abordaram o grupo.

Moradores de Copacabana filmam confusão causada por jovens dentro de ônibus.#ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/Rw2lgX0lwU — Jornal O Dia (@jornalodia) August 22, 2021

De acordo com a Segurança Presente, agentes realizavam um patrulhamento na Avenida Figueiredo Magalhães com Rua Barata Ribeiro quando foram abordados por um homem que informou que um ônibus estava sendo roubado. Ao abordar o veículo, a equipe constatou várias pessoas em atitude suspeita e um deles pulou do coletivo, pela janela, deixando para trás uma bicicleta.

O pedestre que fez a denúncia também afirmou que havia sido agredido pelos suspeitos, porém não os reconheceu dentre os que foram abordados. Todos do grupo foram identificados e tiveram seus antecedentes criminais consultados pelo Núcleo de Inteligência. Por fim, todos foram liberados.

Após a abordagem, a equipe deu suporte à vítima e a levou até a 12°DP (Copacabana) para que ela pudesse registrar a ocorrência. A bicicleta ficou apreendida.

Nas redes sociais, moradores de Copacabana mostraram medo e indignação diante da confusão criada pelos jovens dentro do ônibus. Alguns pedem até que linha 474 seja retirada de circulação, para evitar novos casos como esse.

"Resolvi egoisticamente o meu problema: não saio de casa sábados e domingos de sol. Foi a única solução", escreveu um internauta sobre o caso.

"Misericredo (sic). Perdermos os nossos direitos de ir e vir. Acabou o respeito, tenho pena dos motoristas que faltam só um pouco para bater para eles abrirem as portas", disse outra moradora.