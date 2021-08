Coronel Rogério Figueredo de Lacerda deixa comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Coronel Rogério Figueredo de Lacerda deixa comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de JaneiroEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 22/08/2021 19:32

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) anunciou, neste domingo, a troca do comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. A nomeação do coronel Luiz Henrique Marinho Pires será publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Com a mudança, o coronel Rogério Figueredo deixa o cargo.

Durante a gestão, de quase três anos, Figueredo implementou o programa Bairro Seguro em 30 pontos da capital. O coronel Henrique tem 32 anos na Polícia Militar e atuava como subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital.

Publicidade

"O combate ao crime organizado, ligado ao tráfico de drogas ou à milícia, é prioridade da nossa gestão. Todos os dias, os agentes de segurança estão nas ruas para atuar com rigor no cumprimento da lei. Esse trabalho, que tem como base a inteligência, é fundamental para a redução dos índices de criminalidade, como o menor número de homicídios dos últimos anos", pontuou Cláudio Castro.