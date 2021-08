Homem teria gritado que era funcionário público federal - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/08/2021 19:06

Rio - Um homem foi detido nesta sexta-feira (20) após ser agressivo e desacatar profissionais de saúde de um ponto de vacinação contra a covid-19 no Campo de São Bento, no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele teria ficado irritado após saber que a unidade não tinha mais o imunizante da Oxford/Astrazeneca para a aplicação da segunda dose.



De acordo com um relato nas redes sociais, o homem teria xingado e agredido as enfermeiras. "Um "cidadão de bem" se descontrolou por não ter a 2ª dose da Astrazeneca, xingou e agrediu as enfermeiras e guardas, gritando que era funcionário público federal, que a culpa é dos comunistas, até ser contido e levado pela guarda civil”, relatou um internauta.

Agora a pouco no Campo de São Bento, em Icaraí, um "cidadão de bem" se descontrolou por ñ ter a 2a dose da Astrazeneca, xingou e agrediu as enfermeiras e guardas, gritando que era funcionário público federal,que a culpa é dos comunistas, até ser contido e levado pela guarda civil pic.twitter.com/hJeh453ELI — Ld (@Ld_Cml) August 20, 2021



A prefeitura de Niterói informou que a Guarda Municipal foi acionada por agentes da Secretaria Municipal de Saúde, por conta do comportamento do homem no ponto de vacinação. Ele foi levado para a 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado como desacato, vias de fato, injúria por preconceito e será investigado pela Polícia Civil. A prefeitura de Niterói informou que a Guarda Municipal foi acionada por agentes da Secretaria Municipal de Saúde, por conta do comportamento do homem no ponto de vacinação. Ele foi levado para a 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado como desacato, vias de fato, injúria por preconceito e será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que os envolvidos foram ouvidos e o procedimento encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói esclareceu, também em nota, que a vacinação com AstraZeneca tem previsão de retorno nesta segunda-feira (23). "Por falta de repasses do Ministério da Saúde, o estoque da vacina estava zerado até então e a aplicação, suspensa", concluiu a pasta.