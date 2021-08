Incêndio atinge Pedra da Gávea - Foto: Divulgação / Parque Nacional da Tijuca

Publicado 22/08/2021 17:49

Rio - Um incêndio florestal de grandes proporções atinge, neste domingo, a Pedra da Gávea, em São Conrado, Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 8h25 deste domingo.

Desde então, monitores ambientais do Parque Nacional da Tijuca, bombeiros do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente e o helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros tentam controlar as chamas desde então. Não há informações sobre feridos.

Há suspeitas de que o incêndio começou por causa da queda de um balões no local. Por causa do incêndio, as trilhas e a rampa de voo livre da Pedra Bonita foram fechadas. Por ter atingido uma parte de difícil acesso, foi preciso do helicóptero do Corpo de Bombeiros para tentar controlar o incêndio.