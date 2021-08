O cartaz foi divulgado para tentar encontrar informações sobre a morte do agente. - Divulgação/Portal dos Procurados

O cartaz foi divulgado para tentar encontrar informações sobre a morte do agente.Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 22/08/2021 13:45

Rio - O Portal dos Procurados divulgou neste domingo um cartaz para ajudar as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a obter informações que levem à prisão dos envolvidos na morte do policial penal Alexsandre Fernando Galdino Moura, de 44 anos.



Lotado no Presídio Evaristo de Moraes, em Benfica, Zona Norte do Rio, o agente foi morto na madrugada deste sábado, por volta das 3h, após ser abordado por criminosos em um veículo da marca Creta, de cor branca. O corpo do policial foi encontrado às margens da Rodovia Washington Luiz, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Ao chegarem no local, policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) constataram que o policial já estava sem vida e havia sido executado a tiros, sendo um deles na parte de trás da cabeça. Com a vítima foram encontrados documentos pessoais, uma quantia em dinheiro, munição e uma pistola Glock 9 mm.



Agentes da DHBF foram acionados e realizaram a perícia no local. Agora, a delegacia busca informações e câmeras de segurança que possam identificar a autoria do crime.



Com a morte do policial penal Alexsandre, chega a cinquenta e três o número de agentes de segurança mortos em 2021. Sendo 38 da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, dois do Exército Brasileiro (EB), três da Polícia Civil, dois da Guarda Municipal, um do Degase, três agentes penitenciários, um sargento da Reserva do EB e um policial militar do Estado de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de envolvidos neste crime nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, nos números (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177, APP "Disque Denúncia RJ", Facebook e Twitter.

A DHBF, sob a titularidade do Delegado Uriel Alcantara, estará encarregada do caso e do inquérito criminal.

Publicidade

Nas redes socais, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), através do secretário Fernando Veloso, se colocou à disposição da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, responsável pela investigação da morte do policial penal Alexandre Fernando Galdino Moura, para auxiliar na elucidação do caso.



A Seap ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança e destacou que irá colaborar, firmemente, para que o crime não fique impune. "Neste momento, qualquer informação que ajude a esclarecer a morte é importante", completou o órgão.