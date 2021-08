A equipe do delegado Dr. Ronaldo Cavalcante já monitorava o acusado há dois dias. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 21/08/2021 21:11 | Atualizado 21/08/2021 21:12

RIO DAS OSTRAS - A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu, nesta sexta-feira (20) um homem de 20 anos, acusado de roubar uma residência no município de Silva Jardim. A ação ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva na Rua Eduardo Pio Duarte no bairro Terra Firme. A equipe do delegado Dr. Ronaldo Cavalcante já monitorava o acusado há dois dias.



Na época do roubo o homem fugiu do local do crime e efetuou diversos disparos contra a polícia, ele contou com a ajuda de dois indivíduos para roubar ama residência em Silva Jardim, em 2020. O crime teve grande repercussão na cidade.

“Jhoninha 157” foi preso e levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde ficou acautelado aguardando transferência para uma unidade prisional. A Polícia Civil pede que vítimas de roubos compareçam à delegacia para o reconhecimento da fotografia do preso, já que ele também realizou outros roubos na cidade.