Bicicletas arrecadadas serão utilizadas em projetos que ensinam mecânica e economia solidária para moradores de áreas carentes. Divulgação

Publicado 20/08/2021 11:51

O Instituto Aromeiazero está com a campanha “Bike Parada Não Rola” ativa em Macaé e em Rio das Ostras (RJ). A ação conta com apoio da Ocyan e tem o objetivo de receber doações de bicicletas abandonadas e dar nova vida a elas.

Além de fazer a coleta, o Instituto Aromeiazero oferece apoio e material de divulgação para que toda pessoa possa conscientizar síndicos e administradores de condomínios sobre a importância das doações e estabeleçam um prazo para que as bicicletas abandonadas possam ser identificadas para a doação sem custos.

“O foco da campanha é a mobilização entre as pessoas. Além de liberar espaço e facilitar o uso no dia a dia, a campanha reforça a importância de trabalharmos juntos nesse momento”, Murilo Casagrande, diretor da Aromeiazero.

As bicicletas arrecadadas serão utilizadas nos projetos que serão realizados em Macaé, tais como o Viver de Bike: que ensina mecânica e economia solidária para moradores e o Rodinha Zero, que busca promover o desenvolvimento integral da criança, ensinando a pedalarem com autonomia e segurança sem rodinhas de apoio.

Os interessados em fazer a campanha localmente ou doar sua própria bicicleta, poderão acessar a página da campanha através do site.



Pedala Macaé

A Ocyan, em parceria com a ONG Paulista Aromeiazero, lançou em junho, o programa ‘Pedala Macaé’ para estimular a segurança do ciclista e o uso desse modal de transporte e mobilidade. A ação faz parte da nova Plataforma Socioambiental da Ocyan, que tem suas linhas de atuação voltadas para a promoção de ações de meio ambiente e desenvolvimento humano.





Sobre a Ocyan

A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de óleo e gás upstream offshore no Brasil e no exterior. Seus principais valores são a segurança dos integrantes e da operação, a parceria de confiança com os clientes, e o compromisso com a ética e a transparência. A companhia encoraja também a diversidade e inclusão dentro e fora da empresa. Fazem parte da frota da empresa atualmente cinco unidades de perfuração e duas embarcações FPSO (floating, production, storage and offloading). A Ocyan desenvolve também projetos SURF, fabricação e instalação de equipamentos submarinos, e presta serviços de manutenção offshore. Mais informações: O projeto Pedala Macaé terá quatro etapas. A primeira delas foi o mapeamento de dados e de pessoas que atuam no mundo da bicicleta e vai envolver ONGs parceiras e líderes indicados pela Ocyan. Ainda a contratação de profissionais, residentes do município que tenham amplo conhecimento nesse modal para estimular seu uso e que conheçam bem a cidade para ajudar no processo.A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de óleo e gás upstream offshore no Brasil e no exterior. Seus principais valores são a segurança dos integrantes e da operação, a parceria de confiança com os clientes, e o compromisso com a ética e a transparência. A companhia encoraja também a diversidade e inclusão dentro e fora da empresa. Fazem parte da frota da empresa atualmente cinco unidades de perfuração e duas embarcações FPSO (floating, production, storage and offloading). A Ocyan desenvolve também projetos SURF, fabricação e instalação de equipamentos submarinos, e presta serviços de manutenção offshore. Mais informações: www.ocyan-sa.com

