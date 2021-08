Agendamentos devem ser feitos pelo site do Detran-Rj ou pelo teleatendimento - Divulgação

Publicado 15/08/2021 08:00

nos dias 25 e 26, de realizar serviços veiculares na Cidade, por meio da Vistoria Itinerante. Para evitar aglomerações, o agendamento deve ser feito previamente pelo site do Detran ( Rio das Ostras - Munícipes terão a oportunidade neste mês de agosto,, de realizar serviços veiculares na Cidade, por meio da Vistoria Itinerante. Para evitar aglomerações, o agendamento deve ser feito previamente pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.

Serão oferecidos os serviços de transferência de propriedade, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, transferência de propriedade com troca de jurisdição, troca de categoria, primeira licença, emplacamento, troca de propriedade com troca de município e troca de placa para Mercosul.

O atendimento será feito na Unidade do Detran de Rio das Ostras, situada na Rua Niterói, no Loteamento Atlântica, das 8h às 17h. Cabe ressaltar que o serviço só será oferecido nos dias divulgados acima.

“Esse é primeiro passo para que tenhamos, muito em breve e de forma definitiva, as vistorias em nossa Cidade. É muito importante para o desenvolvimento do Município essa nossa aproximação e bom relacionamento com o Governo do Estado, que já estão trazendo frutos para Rio das Ostras. Agradeço imensamente também ao presidente do Detran pela parceria e prontidão em atender ao nosso pedido e trazer essas datas para realização destes serviços”, destacou o prefeito Marcelino Borba.