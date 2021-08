O consultor Jarbas Modesto falou de assuntos importantes para a retomada plena da atividade turística pós-pandemia - Divulgação/Jorge Ronald

Publicado 14/08/2021 09:00

Rio das Ostras - Atendendo a uma grande demanda apontada pelos empresários do setor turístico, a Prefeitura de Rio das Ostras e o Sebrae RJ ofereceram gratuitamente oficinas para a qualificação de mão de obra com objetivo de preparar a Cidade para a retomada plena da atividade turística. As aulas aconteceram nos dias 10 e 11, no Teatro Popular.

As Oficinas de Hospitalidade ao Turista foram ministradas pelo consultor de gerenciamento na área de turismo e hotelaria, Jarbas Modesto, que falou sobre atendimento e seus diferenciais, perfil do turista, o que fazer para “encantar” o cliente e outros assuntos fundamentais para o reaquecimento da atividade turística na Cidade.

As aulas foram divididas em dois dias. O primeiro focado nos gestores de negócios e o segundo dia de trabalho foi destinado aos colaboradores. “Foi uma excelente oportunidade de aprender e trocar experiências sob a condução de um consultor de excelência. A qualificação é sempre um pedido dos empresários do setor e o Sebrae nos atendeu prontamente com oficinas gratuitas. Uma pena ter tido tão pouca adesão”, contou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Aurora Siqueira.

Um dos principais focos da parceria da Administração Municipal com o Sebrae RJ é promover a competitividade e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas de Rio das Ostras, com oferta de eventos voltados para este público.