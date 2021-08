As pessoas poderão ouvir o FROCCAST em várias situações, no caminho ao trabalho, atividades físicas, tarefas domésticas, entre outras - Divulgação/Jorge Ronald

As pessoas poderão ouvir o FROCCAST em várias situações, no caminho ao trabalho, atividades físicas, tarefas domésticas, entre outrasDivulgação/Jorge Ronald

Publicado 11/08/2021 16:42 | Atualizado 11/08/2021 16:42

Rio das Ostras - Os amantes da cultura de uma forma geral já podem comemorar porque vem novidade por aí. A partir desta quinta-feira, dia 12, a Fundação Rio das Ostras de Cultura, aproveitando a tendência da evolução digital, lança o seu podcast: o FROCCAST, que tem a finalidade de dar mais uma oportunidade à população para ficar informada sobre o que está acontecendo na área cultural da Cidade de maneira ágil e objetiva.



Previsto para ir ao ar duas vezes por mês, sempre na segunda e última quinta-feira do mês, o FROCCAST, que terá uma duração média de 15 minutos, vai apresentar algumas das ações projetos e serviços da Fundação Rio das Ostras de Cultura, além de apresentar as unidades culturais existentes no Município, explicando a funcionalidade de cada uma delas para a população.

O programa de estreia traz uma entrevista com a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, que vai nos passar como é o trabalho desenvolvido no Município, os desafios da gestão, as ações planejadas para valorizar a classe artística em todos os segmentos e falar também da criação de uma identidade própria para a cultura.



A divulgação será feita na página da Fundação, no Facebook, no canal do YouTube e em algumas plataformas digitais. Além disso, o programa será encaminhado também pela linha de transmissão da Fundação, visando atingir o maior número de pessoas. Dependo do tema do episódio, pode ser incentivado em segmentos específicos, como, por exemplo, grupos ligados a dança, a música, ao teatro, ao grafite ou ao circo.



A ideia do programa surgiu como forma de aumentar o alcance e o acesso a informação da população sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido no Município pela Fundação Rio das Ostras de Cultura. “Com a evolução tecnológica, a criação de podcasts é uma excelente alternativa de levarmos à uma parcela maior da população as ações, serviços e projetos que estamos desenvolvendo, além de ser uma forma de prestação de contas. Com o programa também convidamos as pessoas para conhecerem mais o nosso portal oficial que apresenta toda a nossa estrutura”, declarou a presidente da Fundação.



A escolha por um programa de áudio se deu pela facilidade com que as pessoas possam receber a informação, tendo em vista que é um veículo rápido, de baixo custo e com acesso ilimitado. “O FROCCAST é uma alternativa acessível de consumo de conteúdo, informação e entretenimento em formato de áudio. Com flexibilidade de horários e em dispositivos móveis, os podcasts podem ser consumidos durante o trajeto ao trabalho, atividades físicas, tarefas domésticas, entre outras. Com o dia a dia cada vez mais acelerado, as pessoas estão optando pela praticidade”, explicou Cristiane Regis.



PODCAST – O podcast é um programa de áudio que pode ser baixado da Internet ou reproduzido em serviços de streaming. Pode ser organizado em uma série de episódios e lembra muito os programas de rádio, já que sua intenção principal é levar informação relevante ao ouvinte.



A pessoa poder ouvir a hora que quiser, sem ter a obrigatoriedade de um horário específico de um programa de rádio, por exemplo é uma das vantagens do podcast. Permite o desenvolvimento de um relacionamento maior entre o público/população e a Fundação, gerando um comprometimento maior entre as partes. É importante citar que o mercado de podcast vem crescendo exponencialmente no Brasil e no mundo. Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência em abril de 2019, 40% dos internautas brasileiros (cerca de 56 milhões) já ouviram um podcast, e mais da metade desse público, escuta mensalmente. 52% dos ouvintes de podcast são do sexo masculino e 48% feminino, e a idade média de é de 34 anos.



Outra pesquisa realizada pela plataforma de streaming Deezer, registrou um crescimento de 67% no consumo nacional de podcast em 2019. E segundo dados do Spotify, o Brasil já é o segundo maior consumidor, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.