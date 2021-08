Sofia Farah é a representante de Rio das Ostras no programa - Divulgação/Artur Meninea/Gshow

Sofia Farah é a representante de Rio das Ostras no programaDivulgação/Artur Meninea/Gshow

Publicado 09/08/2021 14:57

Rio das Ostras - O talento de Sofia Farah, de apenas nove anos, continua encantando a todos e comprova, cada vez mais, que Rio das Ostras mantém uma vocação artística musical muito grande. Na apresentação do reality “The Voice Kids” deste domingo, dia 8, a candidata riostrense do time de Carlinhos Brown se destacou na fase das Batalhas, foi a escolhida do técnico e passou para a fase seguinte do programa.

Em sua apresentação, cantando com as candidatas Alice Braga e Kaori Yokota o sucesso “Let it Be”, dos Beatles, Sofia recebeu elogios de todos e mostrou a sua qualidade vocal. Antes de definir a sua escolha, o técnico baiano ressaltou que a apresentação, apesar de ser uma batalha, não era uma disputa. “Todas foram muito bem, mas a segurança e a audácia de experimentar dessa menina fez com que ela se destacasse no dia de hoje. O nervosismo apresentado por Sofia na audição às cegas ficou para trás e ela subiu ao palco com uma confiança e um brilho surpreendentes”, elogiou Brown ao justificar a sua escolha.

Publicidade

Ao ser anunciada como a escolhida para passar de fase, Sofia fez questão de agradecer a família, em especial à sua mãe pelo incentivo. “Hoje eu cheguei como uma leoa para marcar o meu território, que é o palco”, declarou o mais novo talento riostrense.

PARTICIPAÇÃO - Em sua primeira apresentação, na audição às cegas, Sofia Farah, abriu o programa cantando a música “Mercedes Benz”, um clássico de Janis Joplin.

Publicidade

A pequena cantora conseguiu a aprovação dos três técnicos – Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló –, que apertaram o botão na tentativa de escolher a menina para seus times. Todos enalteceram o talento da jovem e destacaram a sua performance e desenvoltura no palco.

O The Voice Kids está na fase de Batalhas. As próximas etapas serão: Tira-teima, Quartas de final, Semifinal e Final.