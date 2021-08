Ao todo, foram plantados 26 hectares foto - Divulgação

Publicado 06/08/2021 15:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras começou a colheita do feijão em Cantagalo e Rocha Leão, zona rural da Cidade. O Projeto Feijão, implantado pelo Departamento Agropecuário (Deagro) da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, apoia os produtores rurais do Município, que recebem diversos benefícios, entres eles maquinários para preparo do solo e plantio, além de assistência técnica.

O Projeto, que foi iniciado em fevereiro de 2021, beneficiou 42 produtores rurais da Cidade, com uma safra de 20 toneladas a 30 toneladas, de três variedades de feijão: preto, vermelho e carioquinha. Ao todo, foram plantados 26 hectares de feijão nas duas localidades.

PARCERIAS - Neste ano, por intermédio de diversas parcerias, o Deagro possibilitou que os produtores rurais de Rio das Ostras realizassem a colheita de feijão. O Departamento ficou responsável pelo arado e nivelamento do solo, preparando a terra para o plantio, além de fornecer o maquinário necessário, como plantadeira e batedeira, para bater o feijão.

“Os agricultores, em contrapartida, ajudaram com as sementes e o adubo”, destacou o responsável pelo Departamento Agropecuário, Givanildo da Silva Gomes.

O produtor rural Carlos Manuel Manhães plantou, em sua propriedade, dois tipos de feijão: o preto e o vermelho. “A Prefeitura deu uma ajuda muito importante conseguindo o trator para preparar a terra e batedeira”, afirmou.