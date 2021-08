Rio das Ostras mantém a imunização da população contra Covid sem interrupções - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 09/08/2021 14:47 | Atualizado 09/08/2021 14:51

Rio das Ostras - Enquanto cidades brasileiras precisaram suspender a vacinação contra Covid-19, por falta de doses, Rio das Ostras planejou o calendário vacinal com muito critério e segue imunizando a população, sem interrupções.

Na próxima semana, munícipes de 34 a 30 anos (público em geral) receberão a 1ª dose, de 9 a 13 de agosto, em cinco polos na Cidade, de acordo com o calendário.

2ª DOSE - Nos dias 9, 12 e 13 de agosto, recebem a 2ª dose da AstraZeneca pessoas com comorbidades de 59, 58 e 57 anos, respectivamente.

Já as pessoas com deficiência permanente entre 59 e 55 anos recebem a 2ª dose da mesma vacina, nesta segunda-feira, dia 9.

MAIS VACINAS – Na quinta-feira, 5 de agosto, Rio das Ostras recebeu mais 1.626 doses da vacina da Pfizer, contra Covid-19, e mais 860 doses da CoronaVac, que serão destinas a 1ª e 2ª aplicações do imunizante. Com essa remessa, o Município pode dar sequência à vacinação contra o coronavírus.

Confira o calendário completo e documentação necessária abaixo.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 – 1ª DOSE

Horário: 9h às 16h (todos os dias de vacinação)

9/08 – Segunda-feira

Público-Alvo: Público em Geral de 34 anos (SEM comorbidades)

10/08 – Terça-feira

Público-Alvo: Público em Geral de 33 anos (SEM comorbidades)

11/08 – Quarta-feira

Público-Alvo: Público em Geral de 32 anos (SEM comorbidades)

12/08 – Quinta-feira

Público-Alvo: Público em Geral de 31 anos (SEM comorbidades)

13/08- Sexta-feira

Público-Alvo: Público em Geral de 30 anos (SEM comorbidades)

Locais de vacinação de 9 a 13/08:

· Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, Parque Zabulão,

· Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana

· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, Jardim Mariléa

· Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora

· Escola Municipal Prefeito Celio Sarzedas, Balneário Remanso

Documentação Público em Geral – Para receber a 1ª dose, as pessoas precisam apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência em Rio das Ostras.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - 2ª DOSE - ASTRAZENECA

Horário: 9h às 16h (todos os dias de vacinação)

9/08 – Segunda-feira

Público-Alvo:

Ø Pessoas de 59 anos COM COMORBIDADES que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 07/05/2021.

Ø Pessoas de 59 a 55 anos com DEFICIÊNCIA PERMANENTE que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 08/05/2021.

12/08 – Quinta-feira

Público-Alvo: Pessoas de 58 anos, com COMORBIDADES que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 12/05/2021.

13/08 – Sexta-feira

Público-Alvo: Pessoas de 57 anos, com COMORBIDADES que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 13/05/2021.

Locais de vacinação de 9 a 13/08:

· Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, Parque Zabulão

· Escola Municipal Cidade Praiana, Cidade Praiana

· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, Jardim Mariléa

· Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora

· Escola Municipal Prefeito Celio Sarzedas, Balneário Remanso

Documentação 2ª dose – Para receber a segunda dose, o morador precisa apresentar, além do documento com foto, cartão de vacinação com registro da 1ª dose recebida.