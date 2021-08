A dupla sertaneja Hugo (à esquerda) e Tiago (à direita) - Divulgação

Publicado 05/08/2021 08:12 | Atualizado 05/08/2021 08:17

Rio - O cantor sertanejo Tiago, que passou por uma cirurgia para aumentar o pênis em julho deste ano, participou do programa "The Noite", de Danilo Gentilli, e contou uma situação inusitada pela qual passou depois de realizar a cirurgia.

Ele foi parado em uma blitz e acabou sendo reconhecido pelos policiais por conta do aumento peniano. "Os caras falaram 'mão na cabeça'. Na hora em que o cara pegou aqui em mim eu falei: 'irmão, eu fiz uma cirurgia'. Eles reconheceram a gente, foram super educados, mas é o procedimento da polícia", afirmou Tiago, que revelou que a blitz aconteceu quando ele estava indo à gravação do "The Noite".

Hugo, dupla de Tiago, contou que todos têm curiosidade sobre a cirurgia. "odo mundo olha para ele dá aquela 'manjada'", brincou. E Tiago, mais uma vez, negou ter feito o procedimento por ter o pênis pequeno.

"Muita gente acha que eu falo sobre a estética como defesa para esconder alguma coisa. Mas não, se não eu não teria divulgado. Era para melhorar", disse o cantor, que percebeu um crescimento no aumento das cirurgias estéticas após ele divulgar que havia feito o procedimento.

"É importante que as pessoas saibam que não existe um tamanho determinante para a sua felicidade, para o seu prazer ou que sempre vai agradar. Não necessariamente você ser um Kid Bengala, com todo respeito ao Kid Bengala. Nem sempre isso é sinônimo de prazer e felicidade".