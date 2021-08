A Região dos Lagos abriu mais 5.463 novos postos de trabalho formais em todos os setores econômicos - Divulgação/Sergio Lima

Publicado 11/08/2021 16:59 | Atualizado 11/08/2021 17:37

Rio das Ostras - Segundo o levantamento feito pela Firjan, na Região do Lagos, Rio das Ostras registrou o segundo maior desempenho em novos postos de trabalho formais, no ano de 2021, com mais de 1.373 oportunidades.

De acordo com a plataforma Retratos Regionais, a Região dos Lagos abriu mais 5.463 novos postos de trabalho formais em todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). A análise mostra Arraial do Cabo liderando o maior saldo positivo da região no acumulado do ano (+2.308). Cabo Frio é o terceiro colocado com mais de 543 novos empregos registrados.

A pesquisa considerou a atual divisão político-administrativa do estado, que contempla: Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.