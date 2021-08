De segunda a sábado haverá repescagem de 2a dose de Pfizer CoronaVac e AstraZeneca - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 14/08/2021 07:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras segue firme com a imunização contra a Covid-19. Na próxima semana, a vacinação acontece de segunda a sábado, 16 a 21 de agosto, sempre das 9h às 16h.



A vacinação do público em geral vai incluir moradores de 29 a 24 anos. Veja abaixo os detalhes das datas, idades e locais.



Durante a semana, também haverá aplicação de 2ª dose da AstraZeneca para moradores com deficiência permanente de 50 a 59 anos, munícipes de 18 anos ou mais imunossuprimidos, pacientes oncológicos, renais crônicos e transplantados e ainda para pessoas com comorbidades de 56 anos – conforme o calendário abaixo.



REPESCAGEM DE 2ª DOSE – De segunda a sábado, haverá repescagem para quem perdeu o prazo de aplicação das segundas doses de qualquer uma dessas vacinas: Pfizer, CoronaVac ou AstraZeneca.



LOCAIS – A população precisa ficar atenta porque, de segunda a sexta, haverá cinco polos de vacinação para todos os públicos: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana, Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, no Jardim Mariléa, Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora, e Colégio Municipal Professora América Abdalla, no Nova Esperança.



No sábado, serão três polos: Escola Municipal Cidade Praiana, Escola Municipal Padre José Dilson Dórea e Colégio Municipal Professora América Abdalla.



VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 – 1ª DOSE



Horário: 9h às 16h (todos os dias de vacinação)

16/08 – Segunda-feira



Público-Alvo: Público em Geral de 29 anos (SEM comorbidades)

17/08 – Terça-feira



Público-Alvo: Público em Geral de 28 anos (SEM comorbidades)



18/08 – Quarta-feira



Público-Alvo: Público em Geral de 27 anos (SEM comorbidades)

19/08 – Quinta-feira



Público-Alvo: Público em Geral de 26 anos (SEM comorbidades)

20/08- Sexta-feira



Público-Alvo: Público em Geral de 25 anos (SEM comorbidades)



Locais de vacinação (16 a 20/08):



· Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, Parque Zabulão,



· Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, Jardim Mariléa



· Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora



· Colégio Municipal Professora América Abdalla, Nova Esperança



21/08- Sábado



Público-Alvo: Público em Geral de 24 anos (SEM comorbidades)



Locais de vacinação (21/08):



· Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana



· Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora



· Colégio Municipal Professora América Abdalla, Nova Esperança



Documentação Público em Geral – Para receber a 1ª dose, as pessoas precisam apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência em Rio das Ostras.



VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - 2ª DOSE ASTRAZENECA

Horário: 9h às 16h (todos os dias de vacinação)



17/08 – Terça-feira



Público-Alvo: Pessoas de 50 a 59 anos com DEFICIÊNCIA PERMANENTE, que receberam a 1ª dose da AstraZeneca em 17/05/2021.



19/08 – Quinta-feira



Público-Alvo: Pessoas de 18 anos ou mais com COMORBIDADES (imunossuprimidos, oncológicos, renais crônicos e transplantados) que receberam a 1ª dose da vacina em 19/05/2021.



20/08 – Sexta-feira



Público-Alvo: Pessoas com 56 anos com COMORBIDADES, que receberam a 1ª dose da vacina em 20/05/2021.



Locais de vacinação (16 a 20/08):



· Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, Parque Zabulão,



· Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, Jardim Mariléa



· Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora



· Colégio Municipal Professora América Abdalla, Nova Esperança



REPESCAGEM DE 2ª DOSE



Segunda a Sábado - 16 a 21/08



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Pessoas que estão com 2ª dose em atraso das vacinas CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer.

Locais de vacinação (16 a 20/08):



· Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, Parque Zabulão,



· Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, Jardim Mariléa



· Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora



· Colégio Municipal Professora América Abdalla, Nova Esperança



Locais de vacinação (21/08):



· Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana



· Escola Municipal Padre José Dilson Dórea, Âncora



· Colégio Municipal Professora América Abdalla, Nova Esperança



DOCUMENTAÇÃO 2ª DOSE – Para receber a segunda dose, o morador precisa apresentar, além do documento com foto, cartão de vacinação com registro da 1ª dose recebida.



Quem tiver perdido o comprovante de 1ª dose e não souber quando retornar para a 2ª dose, deve entrar em contato com um Polo de Vacinação, com a Unidade de Saúde mais próxima ou com a Divisão de Imunização pelo do telefone (22) 2771-5971.



O calendário de vacinação contra a Covid-19 está sujeito a alterações conforme disponibilidade de doses, tendo em vista que as doses são encaminhadas pelo Governo do Estado.