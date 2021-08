Norte-americano, Jonah Falcon, tem o posto não oficial de maior pênis do mundo há mais de 10 anos - Reprodução

Publicado 10/08/2021 09:18

Conhecido por um fator inusitado, o ator Jonah Falcon, de 51 anos, abriu o coração e revelou quais são os ônus e os bônus de viver com um órgão sexual de 40 centímetros. Ocupando não oficialmente o posto de maior pênis do mundo há mais de 10 anos, o norte-americano contou a revista Men's Health que, apesar de não ter muitas inseguranças, sofre alguns preconceitos por conta do tamanho do órgão genital.

"Há muito preconceito. Por ter um pênis de 40 centímetros as pessoas pensam que sou mau, ou egoísta, ou estúpido. Também estou farto de me pararem na rua e pedirem para o ver ou para o medir. Eu já fiz isso mais de 10 mil vezes. Também tenho que usar umas calças largas para ficar escondido, porque os meus testículos são proporcionais. Depois tenho que usar a minha carteira no bolso esquerdo, para evitar que o meu pênis esteja a mostra", relatou.

Apesar de não ter vontade de entrar para a indústria pornô, a fama de Jonah é relacionada às suas partes íntimas, que foram notadas por uma drag queen que fez "um grande alarde" em Nova York: "Em pouco tempo todos sabiam e me convidaram para um documentário da HBO e depois para um programa de televisão. Eu aceitei. Errei? Talvez", afirmou.

Mas a fama do ator não parou por aí. Ele contou, ainda, que já teve relações sexuais com diversas celebridades, inclusive nomeados e vencedores do Óscar. "Chegaram a mim por serem amigos de amigos meus. Sabiam que eu privilegio a personalidade acima de tudo. E que gosto muito de mimos e carinho", garantiu. Além disso, Falcon relata que o tamanho de seu pênis lhe proporciona propostas inusitadas: "Sim, sou perseguido por causa disso, especialmente por pessoas de países mais conservadores. Deviam ver as mensagens que recebo no Facebook e no Instagram".

No entanto, mesmo com todo "sucesso" que seu órgão sexual faz, o norte-americano reforça a tese de que tamanho não é documento. "Um corpo trabalhado, confiança e boa personalidade atraem muito mais do que um pênis gigante. Eu vejo homens com abdominais incríveis e eu é que me sinto inadequado", brincou.