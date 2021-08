Aumento de mortes por covid obriga Sri Lanka a realizar cremações coletivas - Reprodução

Publicado 09/08/2021 15:20 | Atualizado 09/08/2021 15:25

O Sri Lanka começou a realizar cremações coletivas de vítimas da covid-19, cujos cadáveres se acumulam em necrotérios, enquanto registra um aumento acentuado no número de infecções, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

Na noite de domingo, a capital Colombo deu início à cremação de 15 corpos no crematório do cemitério geral da cidade, após o principal hospital do país insular ter indicado que seu necrotério estava lotado.

O número diário de infecções por coronavírus no país dobrou em um mês, chegando a mais de 2.500 casos e quase 100 mortes por dia.

De acordo com dados oficiais, o Sri Lanka registrou até agora 5.107 mortes e quase 330 mil infecções. No entanto, os especialistas consideram que o saldo real é maior.