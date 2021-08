O uso de máscara e o distanciamento continuam sendo obrigatórios para todos, público e expositores. - Divulgação

Publicado 14/08/2021 08:00

Rio das Ostras - Que tal fazer um programa diferente neste sábado, dia 14, e conhecer parte do artesanato dos artesãos de Rocha Leão? Então é só dar uma passadinha, entre 14h e 18h, no Empório das Estação, que fica localizado na Praça do Trem para apreciar o trabalho de alguns dos artistas da localidade que estarão expostos para venda.

Neste sábado, os visitantes poderão conhecer as mais variadas peças confeccionadas em técnicas e estilos diferentes. Outra novidade é que o público vai poder degustar um delicioso pastel com caldo de cana feito na hora. É claro que as pessoas devem respeitar todos os protocolos de segurança e as normas estabelecidas pelos Decretos Municipais para evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus da Covid-19. O uso de máscara e o distanciamento continuam sendo obrigatórios para todos, público e expositores.

Os artesãos que estarão expondo seus produtos são Adriana Rodrigues, do “Ateliê da Dri”; Aline Duarte, da “Duart’s Ateliê”; Aparecida Cortês, do “Cida Ateliê”; Arthur Jander, do “Crochê e CIA”; Etelma Moura, da “Etelma Arteira”; Gabrielle Bolanequer, do “Ateliê Laços Baby”; Jhennyfer Rodrigues, da “Amigu Amigurumi”; e Natan Duarte, da “Natan Duart’s”.