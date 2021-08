Uma pistola calibre 9mm e 12 munições intactas foram encontradas com o suspeito - Divulgação

Uma pistola calibre 9mm e 12 munições intactas foram encontradas com o suspeitoDivulgação

Publicado 14/08/2021 10:00

Rio das Ostras - Os policiais militares em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) estão trabalhando diariamente no combate à criminalidade nas ruas de Rio das Ostras. No último sábado, dia 7, em patrulhamento pela localidade de Cidade Beira Mar, os agentes desconfiaram de quatro pessoas que fugiram ao ver a viatura se aproximar.



Os indivíduos pularam o muro de um terreno, a equipe foi atrás e encontrou uma sacola com 54 pinos de cocaína e uma granada de mão.

O material encontrado foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras para que todas as medidas cabíveis fossem tomadas. Os suspeitos conseguiram fugir.

Publicidade

Na segunda-feira, dia 9, em patrulhamento na localidade de Verdes Mares, os agentes suspeitaram de um homem e realizaram a abordagem.



Durante a revista pessoal, foi encontrada uma pistola calibre 9mm e 12 munições intactas. O suspeito também estava com uma motocicleta, e não portava os documentos do veículo.

Os policiais acionaram uma outra viatura para conduzir a motocicleta, o rapaz foi detido e encaminhado a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras para que todas as medidas cabíveis fossem tomadas.



A população pode ajudar no trabalho da Polícia contra a criminalidade com denúncias anônimas, por meio do telefone 153 (Guarda Civil Municipal) ou pelo 190 (Polícia Militar).