O credenciamento pode ser feito até às 23h59 do dia 30 de agosto de 2021 - Divulgação

O credenciamento pode ser feito até às 23h59 do dia 30 de agosto de 2021Divulgação

Publicado 15/08/2021 07:00

O credenciamento pode ser feito até às 23h59 do dia 30 de agosto de 2021, pelo link Rio das Ostras - A hora de participar sobre as ações e os processos culturais desenvolvidos em Rio das Ostras é agora. A Fundação de Cultura abriu, no dia 10 de agosto, as inscrições para a IV Conferência Municipal de Cultura que terá como tema: “A Importância da Participação Popular nos Processos de Gestão da Cultura”., pelo link https://fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/

Qualquer pessoa pode participar da Conferência como observadora. No entanto, para ter direito a voz e voto, o interessado deverá anexar à ficha de credenciamento, além da carteira de Identidade e do CPF, documentos que comprovem sua residência no município ou que demonstrem sua atividade cultural em Rio das Ostras há pelo menos um ano (portfólio).

Publicidade

Dentre os objetivos da IV Conferência, que será realizada de modo virtual nos dias 29, 30 e 31 de agosto, estão propor estratégias para reconhecimento e fortalecimento da cultura como um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável; fortalecer e facilitar a formação e funcionamento de artistas, agentes, gestores, estudiosos e pesquisadores, investidores e ativistas culturais; promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, linguagens e práticas, valorizar o fomento, a formação, a criação, a divulgação, a preservação da diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões; debater experiências de monitoramento do Plano Municipal de Cultura de Rio das Ostras; e contribuir para a integração das políticas públicas locais que apresentam interface com a cultura. Na Conferência também serão eleitos os novos representantes do Conselho Municipal de Cultura de Rio das Ostras para o biênio 2021-2023.

A programação vai contar com apresentações artísticas, grupos de trabalho divididos em temáticas, palestras e convidados especiais. Dentre os confirmados estão:

Publicidade

CÉLIO TURINO - Célio Turino foi secretário municipal de Cultura de Campinas de 1990 a 1992, Diretor do Departamento de Programas de Lazer na Secretaria de Esportes, na gestão de Marta Suplicy, e secretário na Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura entre 2004 e 2010, período em que criou o Programa Cultura Viva, política do Ministério da Cultura que marca uma mudança de paradigma na elaboração de políticas públicas para a Cultura no Brasil .

ALEXANDRE SANTINI - Gestor cultural, dramaturgo e escritor. Formado em Teoria do Teatro pela UNIRIO e mestre em Cultura e Territorialidades pela UFF. Foi diretor de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura entre 2015 e 2016. Atualmente dirige o Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói (RJ) e é autor do livro "Cultura Viva Comunitária: Políticas Culturais no Brasil e na América Latina" (ANF Produções).

Publicidade

CLARISSA SEMENSATO - Doutoranda em Políticas Públicas, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Mestre em Políticas Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Atua em pesquisas nos seguintes temas: Política Cultural, Economia Criativa, Patrimônio Cultural, Gestão Pública, Federalismo, Estado e instrumentos de participação social, como Conselhos e Conferências. Trabalhou na Coordenação de Políticas Culturais da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, com a implantação do Sistema Estadual de Cultura.

GABRIEL AUGUSTO DE SOUSA - Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé na Universidade Federal Fluminense. Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais pela Universidade Federal Fluminense. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense, com especialização MBA em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência profissional nas atividades docentes e de serviços financeiro-contábeis, tendo atuado em instituições de pequeno, médio e grande porte, públicas e particulares.

Publicidade

JOSÉ FACURY - Autor, ator, cenógrafo e diretor pós graduado em cenografia, arte educador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com formação em Artes pela Universidade Federal do Maranhão. Foi presidente da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj), ex-secretário municipal de Cabo Frio e atual Conselheiro Estadual de Cultura, como representante da Baixada Litorânea.

IVANIR DOS SANTOS - Bacharel em Pedagogia e Supervisão Escolar pela Faculdade Integrada Anglo-Americana/ Notre Dame; Doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ); Pos-doutorando em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ); Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), do Laboratório de História das Experiências Religiosas (LHER-UFRJ); Coordenador da Coordenadoria de Religiões Tradicionais Africanas, Afro-brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa (ERARIR/LHER/UFRJ); Pesquisador no Laboratório de História das Experiências Religiosas (LHER/UFRJ); Conselheiro Estratégico do Centro de Articulações de População Marginalizada (CEAP); Interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR); Conselheiro Consultivo do Cais do Valongo; Vice-presidente da América Latina no Conselho Internacional da Ancient Religion Societies of African Descendants International Council (ARSADIC), Nigéria. Tem experiência nas seguintes áreas: Educação Étnico-racial e questões africanas; Direitos Humanos e Cidadania; Relações Internacionais; Religiões tradicionais da África Ocidental e Afro-brasileiras

Publicidade

UBIRATAN NUNES DA SILVA – Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão da FROC. Contador, aprovado para o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Informação - PROFNIT no IFF - Instituto Federal Fluminense, MBA em Licitações e Contratos pela FAEL e Pós Graduação Lato Sensu em Contabilidade Pública pela UCAM.