Dois homens foram presos no fim da noite deste sábado (14), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, após roubarem um veículo em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. A ação foi deflagrada pela Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento para coibir a criminalidade.

Segundo a PM, uma guarnição foi informada sobre o roubo e intensificou o policiamento na Estrada do Contorno, quando agentes observaram o carro roubado, um Honda HRV, com dois ocupantes.Militares deram ordem de parada ao veículo e como resposta receberam dois disparos de arma de fogo feitos pelo carona do automóvel.

A PM revidou e iniciou um confronto, seguido de perseguição pela via. O condutor do veículo foi baleado ombro esquerdo e o carro interceptado pelos policiais. Com eles foram apreendidos, além do carro roubado: um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas e duas intactas, além dos pertences da vítima.



Os dois homens, identificados como J.G.P., de 24 e M.K.D.S.S. , 21 anos, receberam voz de prisão em flagrante. M.K.D.S.S. foi socorrido pela ambulância no 192 para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras, onde foi atendido e liberado. Após alta médica, ele e JPG foram levados para a Central de Flagrantes da 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo e tentativa de homicídio, permanecendo presos à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a PM, J.G.P. possui anotações criminais por tráfico de drogas e condutas afins e M.K.D.S.S. por receptação.