A cena polêmica de "Ilha Record" que resultou na separação de Pyong e Sammy Lee gerou comentários negativos contra Antonela Avellaneda, que flertou com o hipnólogo. Apesar da cena e das investidas de Antonela, ela disse que não tem nenhum interesse romântico por Pyong.

A também ex-BBB 4 contou que foi tudo uma estratégia, desenvolvida pelo marido dela. "Percebi que a estratégia poderia dar mais certo que as outras, então para mim é um jogo. Tudo o que aconteceu no reality, independente das provas, alianças, votações, tudo para mim foi parte de uma grande estratégia que montei aqui fora, antes de entrar na Ilha Record", contou ao Hugo Gloss.



De acordo com a argentina, quando ela topou participar do reality, ela recebeu apoio do marido, o empresário Tati Fdez, que ajudou a se preparar para a disputa. "Nós combinamos a estratégia. Cada movimento, cada palavra, combinamos até quais seriam as minhas alianças", disse.



"Eu joguei por mim! Para ganhar os 500 mil reais", disse. A modelo reforçou que antes do confinamento, ela não conhecia nem tinha amizade com os participantes. "Entrei para jogar e joguei", disse.



A repercussão negativa das cenas entre ela e Pyong, fez com que a modelo falasse sobre o assunto. “Como eu vi que todo mundo está querendo fazer marketing, todo mundo tá querendo explodir minha imagem com as coisas que estão falando, fake ou não, todo mundo querendo uma bolachinha no nome da Antonela, eu decidi abrir o jogo”, disse.



