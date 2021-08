"Operação Presença" garante o reforço da segurança nas ruas de Casimiro de Abreu. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 15/08/2021 21:21 | Atualizado 16/08/2021 07:24

CASIMIRO DE ABREU - A Prefeitura de Casimiro de Abreu, no interior do Rio, anunciou que a cidade vai receber um reforço na segurança com a contratação de mais policiais militares por meio do Proeis, Programa Estadual de Integração na Segurança. De acordo com a secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil, o novo reforço está previsto para a primeira quinzena de setembro.



A parceria entre o governo do estado, o 32º Batalhão de Polícia Militar (PM) e o município de Casimiro de Abreu para o reforço da segurança já existe graças a um termo técnico assinado em 2018 e publicado em Diário Oficial. O Proeis permite o trabalho de policiais militares em seus dias de folga, atuando junto à Guarda Municipal.

A remuneração dos policiais é custeada pela prefeitura. Todo o gerenciamento do programa é feito por meio do Sistema da Coordenadoria do Proeis, do governo do Estado. De acordo com o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Wellington Lima, o efetivo sobe de dois para seis militares diariamente distribuídos conforme a necessidade.



Além deste reforço, outra medida importante para a melhoria do patrulhamento e segurança da população será inaugurado no aniversário de Casimiro de Abreu: o Posto de Policiamento Móvel, em parceria com o 32° BPM. O trailer irá funcionar durante 24h e irá percorrer, segundo planejamento, diversos bairros do município mapeados estrategicamente.

“Com essas ações pretendemos ampliar o policiamento para todos os distritos e áreas quentes, com o objetivo de aumentar a sensação de Segurança dos munícipes”, destacou o Wellington Lima. Essas medidas estão dentro de uma série de ações da chamada “Operação Presença”, implementada pelo atual secretário de Ordem Pública e Defesa Civil de Casimiro de Abreu.

“O foco da Operação Presença é promover a presença das forças de segurança pública nas ruas visando prevenir e coibir práticas criminosas, assim como proporcionar segurança para moradores e visitantes”, finalizou o titular da pasta.