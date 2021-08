Petrobras afirmou que a contribuição do preço da Petrobras para o preço na bomba passará a ser de R$ 2,03 por litro em média, referente à mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro - Divulgação

Petrobras afirmou que a contribuição do preço da Petrobras para o preço na bomba passará a ser de R$ 2,03 por litro em média, referente à mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidroDivulgação

Publicado 11/08/2021 16:44 | Atualizado 11/08/2021 16:45

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 11, o reajuste do preço da gasolina, que passará a valer a partir desta quinta. Segundo a estatal, o combustível vai subir de R$ 2,69 para R$ 2,78 nas refinarias, refletindo reajuste médio de R$ 0,09 ou 3,34% por litro.

Ao longo deste ano, a gasolina acumula avanço de 51%. De janeiro até este mês, o combustível já sofreu aumento oito vezes.

Em nota, a companhia afirmou que a contribuição do preço da Petrobras para o preço na bomba passará a ser de R$ 2,03 por litro em média, referente à mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro.

Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores. Assim, os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço praticado pela Petrobras corresponde a cerca de um terço do preço nas bombas.

"Importante reforçar o posicionamento da Petrobras que busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", afirma a estatal.

A Petrobras afirma que o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da companhia.

A estatal indica que, de forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, eles publicam em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor. O link é o seguinte: https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/.