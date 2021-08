Secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 11/08/2021 17:38 | Atualizado 11/08/2021 17:39

Brasília - O secretário de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcolmo, disse que o governo ainda pretende propor a chamada "Carteira Verde-Amarela", um programa prometido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, desde a campanha, que criaria um contrato de trabalho com menos regras e direitos para os trabalhadores. "Primeiro temos que ter os programas na rua", comentou Dalcolmo, em referência a outras iniciativas pretendidas pelo governo, como as aprovadas na terça-feira pela Câmara dos Deputados. Na terça, os deputados aproveitaram a medida provisória que permitiu às empresas reduzirem jornada e salário ou suspenderem os contratos de trabalho durante a pandemia (BEm) e incluíram um pacote que afrouxa regras de contratação de jovens e trabalhadores informais, com redução no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).