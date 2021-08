Pyong tira Antonela da cama de Thomaz e a coloca em sua cama - Reprodução

Publicado 19/08/2021 07:53 | Atualizado 19/08/2021 08:05

Rio - O episódio desta quarta-feira do "Ilha Record" contou com mais uma cena polêmica envolvendo Pyong Lee e Antonela. A argentina estava deitada na cama de Thomaz Costa quando Pyong chegou e a pegou no colo para tirá-la da cama do amigo. Pyong, então, colocou Antonela em sua cama e deitou com ela.

"A sua mulher vai amar", disse Thomaz para Pyong. "A sua namorada também", rebateu o hipnólogo. Valesca Popozuda, que estava no mesmo quarto em que tudo aconteceu, estranhou a atitude e disse que Pyong estava "muito saidinho".

"Gente, Pyong. Vocês está bem saidinho, hein, Pyong. Nossa, estou vendo o rololo. Eu não estou entendendo", se espantou a funkeira. "Não sei. Só sei que ele veio aqui, pegou ela no colo e colocou ela na cama", disse Thomaz. "Muito menos a Antonela, que deixou tudo isso acontecer", respondeu Pyong. Valesca seguiu comentando a cena. "Babado. A gritaria começou".

Nanah Damasceno também comentou a cena. "Eles se encantaram um pelo outro e está rolando alguma coisa. Quando você está longe de casa e acaba se envolvendo muito no jogo, isso pode ser prejudicial para a sua imagem", disse.

Na manhã seguinte, Nadja Pessoa tentou alertar Antonela sobre Pyong. "Pode pegar mal lá fora", disse Nadja. "Não está acontecendo nada. Ele é meu amigo", disse a argentina.

"O Brasil tá vendo, hein." (Valesca)

"Ta tudo errado." (Any)



