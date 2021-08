Sammy Lee chora ao ver cena de suposta traição de Pyong na TV - Reprodução/Instagram

Sammy Lee chora ao ver cena de suposta traição de Pyong na TVReprodução/Instagram

Publicado 15/08/2021 09:15 | Atualizado 15/08/2021 09:17

Rio - Sammy Lee compartilhou um vídeo em que aparece aos prantos após ver uma chamada do reality "Ilha Record" no ar. As imagens do comercial anunciam a exibição do momento em que seu ex-marido, Pyong Lee, supostamente a traiu com Antonela Avellaneda no reality. Além de chorar, falou sobre a dificuldade de não demonstrar sua dor ao filho, Jake.

fotogaleria

Publicidade

"Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Eu sinto muito, filho! Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo", disse ela, que apagou a postagem logo em seguida.



Sammy decidiu terminar o casamento com Pyong assim que terminaram as gravações do reality terminaram e surgiram os boates de traição. Juntos, eles são pai de Jake, que nasceu enquanto o pai estava confinado no "Big Brother Brasil" em 2020.