Revólver, munições e um aparelho celular são apreendidos pela PM em Casimiro de Abreu.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 17/08/2021 19:53 | Atualizado 17/08/2021 19:56

CASIMIRO DE ABREU - Policiais da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar, apreenderam, nesta terça-feira (17), um revólver calibre 38, com três munições intactas, no bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea.

Segundo informações da PM, equipes foram até uma localidade conhecida como “Mariolas” verificar uma denúncia de que elementos envolvidos com o tráfico de drogas estavam em via pública ostentando armas.

Ao incursionarem a Rua Zenot Jacoube, os agentes foram recebidos com tiros, e houve confronto. Ninguém se feriu.

Ainda de acordo com a PM, três homens conseguiram se evadir e, durante a fuga, um deles arremessou o revólver dentro da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). No local os militares arrecadaram também duas munições deflagradas e um aparelho celular. O material apreendido foi apresentado 121ª Delegacia Policial de Casimiro de Abreu (121ª DP), onde a ocorrência foi registrada.