PM apreende uma pistola com carregador, munições, rádios transmissores, 222 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 25 buchas de maconha. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 21/08/2021 20:31 | Atualizado 21/08/2021 20:32

CASIMIRO DE ABREU - Um adolescente morreu e dois homens ficaram feridos após abrirem fogo contra equipes da Polícia Militar (PM), neste sábado (21), em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. De acordo com a PM, militares ser deslocaram até a Comunidade do Arroz, após receberem denúncias de que elemento envolvidos com o tráfico de drogas estavam efetuando disparos de arma de fogo.

Durante incursão à localidade, agentes foram recebidos a tiros e revidaram, iniciando um confronto. Após o cessar fogo, as vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. Um dos suspeitos, C.B..M, de 17 anos, não resistiu e faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde. Já A.L.S.M, de 24 anos, G.S.A, de 26, ficaram feridos.

Por questões de segurança, a unidade não repassou informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Ainda segundo a PM, G.S.A é o único envolvido com anotações criminais, tendo passagens por tráfico, dano ao patrimônio e porte ilegal de arma de fogo. No local do confronto foram apreendidos uma pistola Taurus cal .40, um carregador de pistola cal .40 com duas munições, dois rádios transmissores, uma base para carregar rádio transmissor, 222 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e 25 buchas de maconha.

O material arrecadado foi levado para a 121ª Delegacia Policial de Casimiro de Abreu (121ª DP), onde a ocorrência foi registrada.