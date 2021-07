Com o preso foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições intactas. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Com o preso foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 25/07/2021 13:13 | Atualizado 25/07/2021 13:13

CONCEIÇÃO DE MACABU - Um homem de 21 anos foi preso, na noite deste sábado (24), em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi detido com um revólver calibre 38 com seis munições intactas na Estrada do Procura, no bairro Vila São José.



A ação foi deflagrada após denúncias apontando a localização do suspeito. Ainda de acordo com a PM, o capturado é apontado como autor de uma série de assaltos ocorridos na sexta-feira (23) em diversos pontos do município.



O envolvido foi levado para a 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema