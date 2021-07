A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o deputado federal Hugo Leal e o deputado estadual Chico Machado. - Crédito: SECOM/Phillipe Moacyr.

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o deputado federal Hugo Leal e o deputado estadual Chico Machado. Crédito: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 23/07/2021 20:42 | Atualizado 23/07/2021 20:45

QUISSAMÃ - Um importante diálogo para viabilizar diretrizes de desenvolvimento e recursos foi realizado nesta sexta-feira (23), em uma reunião entre a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o deputado federal Hugo Leal e o deputado estadual Chico Machado. Também participaram do encontro o vice-prefeito Marcelo Batista, secretários municipais e o vereador Lopinho.



Foram avaliadas questões importantes como o projeto de saneamento em Barra do Furado e o planejamento de dragagem do Canal das Flechas que vai gerar perspectivas para a indústria da pesca.

“É fundamental a relação com os parlamentares para criar e fortalecer as parcerias e projetos de infraestrutura, com possibilidade de novos investimentos, além de articulação junto aos Governos Federal e Estadual”, avaliou a prefeita Fátima Pacheco.

Publicidade



Atual relator-geral da Lei Orçamentária da União 2022, Hugo Leal comentou os assuntos debatidos na reunião. “Quissamã é uma cidade com localização estratégica para o crescimento. A viabilidade de projetos junto ao Governo Federal e a avaliação das ações que já estão em andamento estiveram na pauta. Buscamos sempre esse diálogo para auxiliar nas demandas do município ", comentou o deputado federal.



Para Chico Machado, que tem ajudado em questões ligadas ao Governo do Estado do Rio, a visita ao município é mais uma oportunidade para fortalecer os laços e intenções de comprometimento com o desenvolvimento de Quissamã.

Publicidade



"Queremos fortalecer cada vez mais essa parceria com o município, pois pensamos muito no desenvolvimento regional. Atendendo as demandas de Quissamã, fortaleceremos toda a região. Gostaria de ressaltar a parceria com o governador Cláudio Castro, que sempre mantém o diálogo com os deputados com base no interior", disse Chico Machado.