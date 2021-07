Fachada da prefeitura de Quissamã/RJ. - Foto: Divulgação.

Fachada da prefeitura de Quissamã/RJ.Foto: Divulgação.

Publicado 22/07/2021 12:41 | Atualizado 22/07/2021 12:47

QUISSAMÃ - A lista dos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de para de professores Ensino Fundamental anos iniciais e Educação Infantil, foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (22). A lista, organizada por ordem alfabética, pode ser conferida no portal da prefeitura neste link.