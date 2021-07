No município são 36 atletas contemplados, divididos nas categorias bronze, prata e ouro, com benefícios mensais, variando de R$ 230 a R$ 680. - Foto: Divulgação.

No município são 36 atletas contemplados, divididos nas categorias bronze, prata e ouro, com benefícios mensais, variando de R$ 230 a R$ 680. Foto: Divulgação.

Publicado 20/07/2021 20:52 | Atualizado 20/07/2021 20:53

QUISSAMÃ - O esporte foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia da Covid-19. Com competições canceladas ou adiadas, os atletas perderam patrocinadores, o que afetou diretamente a preparação de alto rendimento. Em Quissamã, um cenário diferente: a prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Juventude, manteve o Bolsa Atleta, que incentiva e auxilia os atletas amadores e profissionais do município.

Apenas nos seis primeiros meses de 2021, o município investiu mais de R$ 88 mil no programa. O Bolsa Atleta Quissamã garante condições para que os atletas se dediquem, com exclusividade, ao treinamento e competições locais, sul-americanas, panamericanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. No município são 36 atletas contemplados, divididos nas categorias bronze, prata e ouro, com benefícios mensais, variando de R$ 230 a R$ 680.

Na última semana, a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, se reuniu com os competidores no Ginásio Poliesportivo para tratar de diversos assuntos. "Quissamã manteve o Bolsa Atleta, mesmo com a pandemia da Covid-19, o que está sendo muito importante para que todos consigam manter a sua rotina de atleta. Mesmo com competições canceladas, os atletas de Quiissamã estão tendo a oportunidade de contar com um apoio financeiro neste momento", disse Isis, completando: "As reuniões são importantes para abordar temas como a retomada de algumas modalidades das escolinhas esportivas e o cronograma de futuras competições".



Nesse sentido, o lutador de kickboxing Geyson Ribeiro ressalta a importância da manutenção do Bolsa Atleta Quissamã. "É um valor que ajuda bastante na preparação para as competições e auxilia nos gastos com os treinamentos. É uma contribuição importante, principalmente neste momento de pandemia", conta Geyson.

O mesmo relato é compartilhado pelo surfista Bráulio Posses, que está contando os dias para o retorno das atividades da escolinha de surfe. "Estamos ansiosos pela escolinha e competições. Estamos esperançosos com essa melhora nos números dos casos de Covid para esses retornos", disse Bráulio.