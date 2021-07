A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, recebeu, em seu gabinete, a prefeita de Cardoso Moreira, Geane Cordeiro Vincler, nesta terça-feira (20). - Foto: Adilson Santos.

A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, recebeu, em seu gabinete, a prefeita de Cardoso Moreira, Geane Cordeiro Vincler, nesta terça-feira (20). Foto: Adilson Santos.

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, recebeu, em seu gabinete, a prefeita de Cardoso Moreira, Geane Cordeiro Vincler, nesta terça-feira (20). Na pauta, políticas públicas para integração dos municípios do Norte Fluminense, entre elas o fortalecimento do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).



Fátima Pacheco e a equipe da Secretaria municipal de Educação também apresentaram o projeto do Centrinho - Centro de Atendimento Educacional Especializado de Quissamã - com o objetivo de implantação do modelo em Cardoso Moreira.

"Tivemos uma conversa muito boa sobre questões da região e de políticas públicas importantes neste momento. A Geane é uma prefeita nova, que tem buscado recursos no Governo do Estado e em Brasília para implementar projetos em Cardoso Moreira", disse a prefeita Fátima Pacheco.



Na reunião, os técnicos da Secretaria de Educação, os pedagogos Márcio Valentim e Cíntia Teixeira, contaram sobre a implantação do Centrinho em Quissamã. A prefeita Geane deseja o aperfeiçoamento da educação inclusiva em Cardoso Moreira.

O Centrinho tem como objetivo oferecer atendimento complementar e suplementar à rede regular de ensino, no sentido de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem e apoiar os profissionais para garantir aos educandos os atendimentos adequados às suas necessidades. "Quero agradecer a receptividade que tive em Quissamã. Buscamos interagir com os municípios vizinhos, para conhecer projetos que são importantes para a população", conta a prefeita Geane Cordeiro Vincler.