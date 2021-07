Nesta segunda remessa, serão entregues 143 cartões e na primeira foram entregues 91. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - Os beneficiários do Programa Supera RJ do Governo do Estado, em Quissamã, já podem retirar o cartão. O atendimento é feito de terça a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na Fundação Leão XIII, no Parque de Exposições Dr. Renato Queirós Carneiro da Silva. Nesta segunda remessa, serão entregues 143 cartões e na primeira foram entregues 91.

Mais informações sobre o programa através da Central de Atendimento 0800 071 7474. O Supera RJ é um auxílio emergencial que tem como objetivo auxiliar as famílias no enfrentamento e superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus. O valor do benefício será de, no mínimo, R$ 200 com adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a dois filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300.

"O cartão só pode ser retirado pelo titular do benefício mediante apresentação de carteira de identidade e CPF. Em caso de impossibilidade do titular, o cartão pode ser retirado por terceiro devidamente autorizado por meio de procuração", disse a Chefe do Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) da Fundação Leão XIII em Quissamã, Vivian Guedes.



Na primeira fase foi feita triagem a partir de dados encaminhados pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município; já na segunda fase, a triagem foi entre os que se inscreveram por perda do trabalho durante a pandemia e MEI.