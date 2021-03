Representante da Fia esteve em Rio das Ostras Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:31

Rio das Ostras - A presidente da Fundação para a Infância e Adolescência (Fia), Cléo Magalhães, e um grupo de assessores, estiveram em Rio das Ostras na última quinta, 11, para uma reunião com a secretária de Bem-Estar Social, Eliara Fialho. Durante o encontro dialogaram sobre possíveis parcerias com o Município.



Nesse encontro foram apresentados projetos desenvolvidos pela Fundação e que vem ao encontro das necessidades do Município. Segundo a secretária Eliara, “os projetos da Fia tem muita credibilidade e agregam muito às ações desenvolvidas para defesa dos direitos da criança e adolescente”.



Na oportunidade, a equipe da Fia visitou o Centro Integrado de Convivência (CIC), Dr. Gilberto Sobral Barcellos, em Nova Esperança, para conhecer melhor o espaço, que atende cerca de 130 crianças e adolescentes. O Espaço é vinculado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência da Assistência Social – Cras.



A Fia é uma Fundação que tem um papel importante junto aos municípios no fomento e implantação de políticas públicas voltadas para a garantia de direitos na área da infância e adolescência, com serviços e ações essencialmente voltadas para crianças e adolescentes que se encontram com seus direitos violados e ameaçados.



Na próxima semana, a equipe da Assistência Social da Prefeitura de Rio das Ostras realizará uma visita a Fundação, no Rio de Janeiro, para ampliar o diálogo a fim de avançar com a parceria para ter um polo da FIA no Município.



“Essa gestão está empenhada em buscar alternativas e parceiras para garantir ampliação e fortalecimento da rede de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que necessitam de um olhar atento por parte do poder público e de toda sociedade”, concluiu Eliara.