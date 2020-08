Saquarema - Escolhidas a dedo por sua competência; lindas, inteligentes e poderosas, as mulheres vem trazendo para a administração pública, além do know-how, a humanidade e delicadeza no ponto certo.

Na Região dos Lagos, Saquarema e Araruama são as cidades comandadas por mulheres. Em Araruama, a prefeita Lívia de Chiquinho encabeça uma administração com 7 secretarias comandadas por elas. Na educação, administração, fazenda e planejamento, política social, saúde e controladoria, todas elas de frente ao embate do dia-a-dia da administração pública municipal.



Já em Saquarema, eleita pelo povo em 2016, a dentista e Prefeita Manoela Peres, tem uma equipe com 6 pastas comandadas por mulheres, além da própria Prefeita, da controladora Geral do Município e da Presidente da Câmara de Vereadores.