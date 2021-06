Nesta terça-feira (15), a prefeita Fátima Pacheco esteve com produtores de feijão do município para dialogar sobre a colheita deste ano. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/06/2021 18:45

QUISSMÃ - A Prefeitura de Quissamã tem apoiado a produção da Agricultura Familiar, uma das principais vocações da região, principalmente para a aquisição da merenda escolar. Nesta terça-feira (15), a prefeita Fátima Pacheco esteve com produtores de feijão do município para dialogar sobre a colheita deste ano.

Através da Secretaria municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, a Prefeitura de Quissamã investiu no setor com apoio técnico para 66 produtores, com patrulha mecanizada e distribuição de 1,9 tonelada de sementes para uma área de plantação de 46 hectares. A expectativa é de uma colheita de 23 toneladas de feijão.

"No município, o apoio à Agricultura é uma ação constante, com a valorização dos produtores, suporte técnico, maquinário e olhar diferenciado aos gêneros da merenda escolar. Nesse sentindo, estamos perto de iniciar o microcrédito para os empreendedores rurais, que vai proporcionar ainda melhores condições de plantio aos produtores, que poderão direcionar investimentos em maquinário, irrigação ou necessidades de manejo, sempre voltado para o aumento da produtividade”, enfatizou Fátima Pacheco.

O projeto de microcrédito para os empreendedores rurais de Quissamã terá disponibilidade de crédito com juros menores que o do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura (Pronaf) e teto de até R$ 20 mil. A visita aos agricultores nesta terça contou com a presença do secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luciano Pessanha, e técnicos da pasta.

“Neste momento, os preparativos são para a colheita do feijão, com o resultado em três meses. Durante o processo, a patrulha mecanizada e todo aparato necessário para o cultivo foi fornecido pela secretaria. Os técnicos estão em diálogo com os produtores visando a análise e fortalecimento do solo para início do plantio do milho", explica Luciano Pessanha.

Agricultura Familiar é referência no município

Em 2017, Quissamã foi reconhecida e premiada pelo Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação (FNDE), como município que compra mais de 30% da agricultura familiar para a merenda escolar. Isso garante alimento de qualidade nas escolas, produtos frescos nas mesas dos alunos, renda e emprego para o setor agrícola.

No Canto de Santo Antônio, o produtor Jaci Souza Andrade comemora mais uma safra. “Com o apoio dos técnicos estamos caminhando para mais uma colheita, tendo uma parceria constante com a Prefeitura de Quissamã”, disse o agricultor.